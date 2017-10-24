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24.10.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 октября

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕМЕН ТАШЕВ

24.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 октября

9 округ обрел нового депутата. Какие задачи ставит перед собой народный избранник Семен Ташев? С какими жалобами идут жители округа к парламентарию? Как завоевать народную любовь и как ее не потерять? За что готов побороться депутат?

В «Открытой студии» вместе с депутатом Семеном Ташевым выведем формулу депутатской популярности.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор на городском радио в записи в 13,20.
Вечером смотрите программу на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru



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