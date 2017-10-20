РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 ОКТЯБРЯ

На трассе Сосновоборск - Железногорск сбили пешехода

• На трассе Сосновоборск - Железногорск сбили пешехода

Городской бюджет вырос на 74 млн рублей

• Городской бюджет вырос на 74 млн рублей

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