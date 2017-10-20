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ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский Промпарк сегодня посетили резиденты красноярского
ВСЕ НА КРОСС!

ВСЕ НА КРОСС!
20.10.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
22 октября на железногорской горнолыжной базе "Снежинка" состоится "Кросс-микс"
ВЛЕЗ В ОКНО

ВЛЕЗ В ОКНО
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Мужчина, пытавшийся похитить деньги из платежного терминала задержан
ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ

ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Насмерть сбит пешеход на переходе 19-го километра автодороги  Красноярск -
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
21 октября в ЦД пройдёт ярмарка вакансий учебных рабочих мест

РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 ОКТЯБРЯ

20.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
 Городской бюджет вырос на 74 млн рублей
 Ремонт памятника Ленину перенесли
 На трассе Сосновоборск - Железногорск сбили пешехода
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