РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 ОКТЯБРЯ
20.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Городской бюджет вырос на 74 млн рублей
• Ремонт памятника Ленину перенесли
• На трассе Сосновоборск - Железногорск сбили пешехода
• Стартовал месячник "Белая трость"
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