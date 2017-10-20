ВСЕ НА КРОСС!

В воскресенье, 22 октября, в Железногорске на горнолыжной базе "Снежинка" состоится уже полюбившиеся многим спортсменам соревнование "Кросс-микс"



Самые маленькие участники преодолеют круг длиной 1100 метров, для всех остальных организаторы подготовили более интересную дистанцию в 5 км с двумя хорошими подъемами и очень крутым спуском. Самые отчаянные смогут преодолеть 2 таких круга, т.е. 10 км. Преимущественно трасса пройдёт по лесным тропам, но будут и асфальтовые участки.



Организатор - Федерация бега Железногорска, поэтому душевная атмосфера спортивного праздника обеспечена!



Регистрация с 9:30 на лыжной базе «Снежинка» (Горького 36Б). В 11:00 начало стартов.

Фото: Gig26.ru