ВСЕ НА КРОСС!
20.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина
В воскресенье, 22 октября, в Железногорске на горнолыжной базе "Снежинка" состоится уже полюбившиеся многим спортсменам соревнование "Кросс-микс"
Самые маленькие участники преодолеют круг длиной 1100 метров, для всех остальных организаторы подготовили более интересную дистанцию в 5 км с двумя хорошими подъемами и очень крутым спуском. Самые отчаянные смогут преодолеть 2 таких круга, т.е. 10 км. Преимущественно трасса пройдёт по лесным тропам, но будут и асфальтовые участки.
Организатор - Федерация бега Железногорска, поэтому душевная атмосфера спортивного праздника обеспечена!
Регистрация с 9:30 на лыжной базе «Снежинка» (Горького 36Б). В 11:00 начало стартов.
Фото: Gig26.ru
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