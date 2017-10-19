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КОМУ СЫР С БАКТЕРИЯМИ?

19.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

Ассоциация «Енисейский стандарт» совместно со специалистами «Красноярского ЦСМ» провела проверку сыров, наиболее популярных у жителей Красноярского края 

Было закуплено 9 образцов сыров марки «Российский» и «Голландский».

Как отмечают в Енисейском стандарте - 4 из 9 закупленных образцов сыра по итогам исследований признаны подделкой.

Занижена массовая доля в сыре "Российский" производителя из Московской области (филиал Ершово ООО "Валио"). Норма 50%, фактически – 46,9%

Были обнаружены растительные масла в следующих образцах: - сыр "Голландский", ООО "Шипуновское молоко", Алтайский край, с Шипуново; - сыр "Российский", ООО "Брасовские сыры", Брянская область , п. Локоть Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) обнаружены: - сыр "Голландский", ООО "Брамс", Алтайский край г. Барнаул; - сыр "Российский", ООО "Брасовские сыры", Брянская область , п. Локоть.

Проверку прошли следующие образцы: «Российский» и «Голландский» сыры марки «Семёнишна», сыры «Витязь» и «Шушенский». А так же сыры «Адыгейский», «Буковинский» и «Качкавал» торговой марки «Село Родное».



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