ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

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18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске напишут этнографический диктант

Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом регионе страны - 3 ноября. Участникам необходимо за 45 минут выполнить 20 заданий на общефедеральную тематику и 10 на региональную. Подведение итогов и награждение победителей с 5 по 11 декабря.


В Железногорске диктант пройдет в Центральной городской библиотеке им. Горького. Принять участие в мероприятии могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Справки по телефону 75-88-13



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