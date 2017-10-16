ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Железногорские полицейские спасли из болота мальчика
"В дежурную часть полиции обратилась за помощью 47-летняя женщина, которая сообщила о том, что ее сын провалился в болото на окраине города в лесном массиве и не может сам выбраться. Для оказания помощи был незамедлительно направлен ближайший наряд полиции. Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров в течение 10 минут нашли ребенка в лесу и вытащили его из болота", - сообщил паблик "Полиция Красноярья".
Мальчик шел со школы домой пешком. Недалеко от городского озера он свернул на тропинку, решив сократить свой путь, однако заблудился в лесу и провалился в трясину. Теряя силы, он позвонил матери и сообщил о случившемся.
В настоящее время угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетнего ребенка нет.
Руководством МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорска решается вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы, говорится в сообщении.
фото паблик "Полиция Красноярья"
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