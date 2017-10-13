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ДЕНЬГИ ЕСТЬ!

13.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

В железногорских учреждениях образования установят камеры и заменят пищеблоки


Речь идет о модернизации пищеблоков школ, детских дошкольных учреждений и загородных лагерей. На эти цели из бюджета города планируют выделить 16 млн рублей. Еще 13 млн бюджетных денег предлагается направить на оснащение камерами видеонаблюдения дошкольные учреждения Железногорска.


Перемены стали возможны благодаря традиционной корректировке городского бюджета в сторону увеличения на 74 млн рублей. Из них 41 млн - местные налоговые и неналоговые поступления в казну города. Еще 33 млн рублей - субсидий целевого порядка Железногорск получит дополнительные средства из краевого бюджета на увеличение оплаты труда работникам культуры и социальной сферы. Местные доходы направят в основном на нужды образования и на поддержку ряда программ.


Повышении доходной части бюджета тем не менее не уменьшит его дефицит в 138 млн рублей, подчеркивает Анатолий Коновалов.
На ближайших депутатских комиссиях народные избранники подробно рассмотрят предложенные бюджетные изменения, окончательный вариант которых будет утверждаться на сессии Совета депутатов 19 октября.

фото с сайта vkugulta9.edusite.ru



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