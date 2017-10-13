Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ

ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ
13.10.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске направлено в суд уголовное дело по факту кражи мобильника из
МОЛОДЫХ БЕРУТ В СТАЖЕРЫ

МОЛОДЫХ БЕРУТ В СТАЖЕРЫ
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
Центр занятости населения Железногорска формирует специальную базу
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 16 октября
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
Три новые досуговые площадки разместят у спорткомплекса "Дельфин"
НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
12.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске вечером 11 октября произошли два наезда на пешеходов

ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ

13.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 12 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске направлено в суд уголовное дело по факту кражи из автомобиля такси

От водителя такси поступило сообщение о том, что один из клиентов похитил его гаджет, причинив ущерб около 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший подвозил двух мужчин, а позже обнаружил пропажу телефона, который изначально находился в подстаканнике консоли переднего сиденья автомобиля.

Со слов заявителя был составлен фоторобот подозреваемого пассажира. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. 29-летний ранее судимый за аналогичные преступления железногорец сознался в совершенном преступлении и дал признательные показания.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьетУК РФ "Кража". Похитителю мобильников грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Меру ответственности обвиняемого определит суд.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ

УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ
Вчера, 12:11 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже
СТАРУШКА БЫЛА В ШОКЕ

СТАРУШКА БЫЛА В ШОКЕ
9 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорец украл у своей 86-летней бабушки телевизор и заложил его в ломбард
СПИРТ ПОПУТАЛ!

СПИРТ ПОПУТАЛ!
2 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Подгорном у пьяного мужчины его собутыльники украли сотовый телефон 
НИЧЕГО СВЯТОГО

НИЧЕГО СВЯТОГО
13 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (84)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.