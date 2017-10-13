ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ

В Железногорске направлено в суд уголовное дело по факту кражи из автомобиля такси

От водителя такси поступило сообщение о том, что один из клиентов похитил его гаджет, причинив ущерб около 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший подвозил двух мужчин, а позже обнаружил пропажу телефона, который изначально находился в подстаканнике консоли переднего сиденья автомобиля.

Со слов заявителя был составлен фоторобот подозреваемого пассажира. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. 29-летний ранее судимый за аналогичные преступления железногорец сознался в совершенном преступлении и дал признательные показания.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьетУК РФ "Кража". Похитителю мобильников грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Меру ответственности обвиняемого определит суд.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск