В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 16 октября

Новые веяния и традиции. Об этом и многом другом расскажет заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Людмила Ковальчук.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 16 октября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.



Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.

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