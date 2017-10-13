В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК
13.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Булгак
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 16 октября
Одно из направлений Комплексного центра социального обслуживания – работа с особенными детьми. Какие новшества появились в обучении малышей? Как в Железногорске работает инклюзивная форма? Новые веяния и традиции. Об этом и многом другом расскажет заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Людмила Ковальчук.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 16 октября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
Одно из направлений Комплексного центра социального обслуживания – работа с особенными детьми. Какие новшества появились в обучении малышей? Как в Железногорске работает инклюзивная форма? Новые веяния и традиции. Об этом и многом другом расскажет заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Людмила Ковальчук.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 16 октября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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