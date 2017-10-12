БЕЗОПАСНОСТЬ СТОИТ ДЕНЕГ

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12.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

На безопасность пешеходов потратят полтора миллиона рублей
Горожане уже заметили дорожные работы на ул. Мира - не первый день здесь работает тяжелая техника. Руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов пояснил, что работы связаны с переносом остановки и обустройством нового пешеходного перехода.

Необходимость пешеходного перехода появилась давно - пассажиры, выходя из автобуса, не идут к переходу, а следуют напрямую в торговый центр «Мозаика», внезапно появляясь на проезжей части, тем самым, шокируя автомобилистов. Теперь же все будет безопасно и юридически грамотно.

Кроме того, со стороны «Мозаики» установят пандус для маломобильных групп граждан. Стоимость работ составляет более 1500 млн рублей, а пока на месте новой остановки котлован и вынесена одна световая опора. Работы должны быть закончены к концу октября.

фото Натальи Булгак



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