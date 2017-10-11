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УБИЛ КОСТЫЛЕМ

УБИЛ КОСТЫЛЕМ
11.10.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорец забил костылем собутыльника и продолжил пить рядом с трупом
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
11.10.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе!
ОТВЕТЯТ ЗА ПОДЖОГ

ОТВЕТЯТ ЗА ПОДЖОГ
11.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге садовых
ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ
11.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске будут эвакуированы бесхозяйные автомобили 
ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА

ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА
11.10.17 | Главные темы / Cобытия
Митрополит Красноярский Пантелеимон совершит Божественную литургию в Большом

РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 ОКТЯБРЯ

11.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
 Чествование спортсменов
 На ярмарке запретили продажу мяса
 Школа скоморохов
 Всемирный форум молодёжи


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Житель, в новости: КУБОК СИБИРИ
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