КУБОК СИБИРИ
10.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорцы завоевали 15 золотых медалей по кикбоксингу
С 4 по 8 октября в Красноярске состоялся 15 открытый краевой турнир по кикбоксингу "Кубок Сибири".
Общее количество участников составило более 400 спортсменов из разных городов России.
Железногорские спортсмены - воспитанники отделения кикбоксинга ДЮСШ-1 - приняли участие в составе 19 человек, и завоевали: 15 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых медалей.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.
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