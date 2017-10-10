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10.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорцы завоевали 15 золотых медалей по кикбоксингу

С 4 по 8 октября в Красноярске состоялся 15 открытый краевой турнир по кикбоксингу "Кубок Сибири".

Общее количество участников составило более 400 спортсменов из разных городов России.

Железногорские спортсмены - воспитанники отделения кикбоксинга ДЮСШ-1 - приняли участие в составе 19 человек, и завоевали: 15 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых медалей. 

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.



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