КУБОК СИБИРИ

Железногорцы завоевали 15 золотых медалей по кикбоксингу

С 4 по 8 октября в Красноярске состоялся 15 открытый краевой турнир по кикбоксингу "Кубок Сибири".



Общее количество участников составило более 400 спортсменов из разных городов России.



Железногорские спортсмены - воспитанники отделения кикбоксинга ДЮСШ-1 - приняли участие в составе 19 человек, и завоевали: 15 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых медалей.



Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.