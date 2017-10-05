РАДИОПРОГРАММА ОТ 5 ОКТЯБРЯ

Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом…В Чечне может появиться шестой по счету город, в который преобразуют поселок городского типа Ойсхара в 50 километрах от Грозного, заявил глава республики Рамзан…Бывшая наводчица Надежда Савченко устроила в Верховной раде перепалку со своими коллегами из-за закона о статусе Донбасса.