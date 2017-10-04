НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 ОКТЯБРЯ
04.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 60 | Автор: Сергей Скляров
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Минобороны РФ прокомментировало нападения террористов запрещенной в России организации ИГ на посты сирийских войск в тылу.
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