НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 ОКТЯБРЯ

Президент России Владимир Путин объясняет текущий разрыв между богатыми и бедными в России «шоковой терапией» 90-ых годов, сообщает ТАСС.Стали известны первые показания Ольги Алисовой, обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчикаМинобороны РФ прокомментировало нападения террористов запрещенной в России организации ИГ на посты сирийских войск в тылу.ВВС Великобритании подняли в небо истребители для перехвата пассажирского самолета. Два истребителя Королевских ВВС Великобритании Typhoon сегодня были подняты в небо для сопровождения пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из литовского…Телеведущий Владимир Соловьев в интервью «КП» резко высказался о демарше своего коллеги Владимира Познера, который после вручения телевизионной премии ТЭФИ заявил, что определение победителей не имеет ничего общего с демократическим…