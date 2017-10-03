РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 ОКТЯБРЯ
03.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 10 | Автор: Сергей Скляров
• День пожилых
• Семинары хосписа
• Особый мир
• Магия живописи
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В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
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Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
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