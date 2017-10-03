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03.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске открывается бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей и волонтеров

Руководитель АНО «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев:

- Тяжело больные люди — особая категория. У них меняется психика, поведение и родственники не знают, что делать в сложившейся ситуации, как себя вести. Многие, кто столкнулись с этой проблемой, обращаются в нашу организацию «Железногорский хоспис», чтобы получить консультацию. Именно поэтому было принято решение организовать школу для родственников тяжелобольных людей и волонтеров «Внимание и забота». Каждый четверг в Центральной городской библиотеке им М. Горького (ул. Крупская, 8) будут проводиться занятия школы «Внимание и забота». Начало в 18.00.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ТЕМЫ

5 октября

Применение лекарственных препаратов. Пути введения лекарственных средств. Наружное применение лекарственных средств. Контроль приема. Личная гигиена. Уход за лицом, полостью рта. Уход за носом, ушами, глазами. Уход за волосами, мытьё головы. Уход за кожей и слизистыми. Мытье больного. Смена постельного и нательного белья.

Лектор - медсестра онкологического отделения Клинической больницы №51 Елена Анатольевна Шишмарева

12 октября

Психологическая помощь онкобольным и их родственникам. Общение как средство ухода за пациентом. Элементы эффективного общения. Факторы, способствующие и препятствующие общению. Стили общения.

Лектор - медицинский психолог Красноярского краевого клинического онкологического диспансера  Максим Игоревия Супрунов

19 октября 

Питание лежачих тяжелобольных людей. Кормление тяжелобольных пациентов в постели: кормление из ложки, поильника. Гигиена питания. Питьевой режим.

Лектор - врач-диетолог Клинической больницы-51Лариса Эрнстовна Скрипкина

 26 октября 

Наблюдение за больным и обследование состояния здоровья. Общий осмотр, физическое обследование, оценка сознания, общего состояния, внешнего вида, положения в постели. Оценка состояния кожных покровов. Факторы, способствующие развитию пролежней. Профилактика пролежней.

Лектор - заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 КБ-51 Сергей Валерьевич Смотров



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