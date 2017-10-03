ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
В Железногорске открывается бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей и волонтеров
Руководитель АНО «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев:
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ТЕМЫ
5 октября
Применение лекарственных препаратов. Пути введения лекарственных средств. Наружное применение лекарственных средств. Контроль приема. Личная гигиена. Уход за лицом, полостью рта. Уход за носом, ушами, глазами. Уход за волосами, мытьё головы. Уход за кожей и слизистыми. Мытье больного. Смена постельного и нательного белья.
Лектор - медсестра онкологического отделения Клинической больницы №51 Елена Анатольевна Шишмарева
12 октября
Психологическая помощь онкобольным и их родственникам. Общение как средство ухода за пациентом. Элементы эффективного общения. Факторы, способствующие и препятствующие общению. Стили общения.
Лектор - медицинский психолог Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Максим Игоревия Супрунов
19 октября
Питание лежачих тяжелобольных людей. Кормление тяжелобольных пациентов в постели: кормление из ложки, поильника. Гигиена питания. Питьевой режим.
Лектор - врач-диетолог Клинической больницы-51Лариса Эрнстовна Скрипкина
26 октября
Наблюдение за больным и обследование состояния здоровья. Общий осмотр, физическое обследование, оценка сознания, общего состояния, внешнего вида, положения в постели. Оценка состояния кожных покровов. Факторы, способствующие развитию пролежней. Профилактика пролежней.
Лектор - заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 КБ-51 Сергей Валерьевич Смотров
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