ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
28.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 44 | Автор: Сергей Скляров
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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
России нужна новая «африканская» стратегия
Визит в Москву президента Гвинеи стал для Владимира Путина поводом напомнить о том, что наша страна списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В квартире «краснодарских каннибалов» нашли страшные улики
В Краснодаре в квартире у семьи каннибалов Дмитрия и Натальи Бакшеевых были обнаружены человеческие останки. С таким заявлением выступил глава краевого управления Следственного комитета России Вадим Бугаенко.
Стало известно, как долго продержатся низкие цены на овощи
В минэкономразвития считают, что пока сохраняется тренд на довольно медленный темп роста цен.