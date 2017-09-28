НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

Вадим Медведев и Сергей Пешков поздравили железногорцев с Днем работника атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа, безусловно, заслуживает огромного уважения и является важной для нашего города, края и всей страны.

Атомная отрасль - неотъемлемая часть истории Железногорска, его настоящего и будущего. Ваши научные достижения служат мирным целям. Технологии, над которыми вы работаете, открывают новые возможности в разных отраслях отечественной и зарубежной промышленности.

Благодарим вас за преданность профессии, стремление к постоянным совершенствованиям, за желание добиться высоких результатов.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи вам и вашим семьям, новых достижений и открытий.