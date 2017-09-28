НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!
Вадим Медведев и Сергей Пешков поздравили железногорцев с Днем работника атомной промышленности
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа, безусловно, заслуживает огромного уважения и является важной для нашего города, края и всей страны.
Атомная отрасль - неотъемлемая часть истории Железногорска, его настоящего и будущего. Ваши научные достижения служат мирным целям. Технологии, над которыми вы работаете, открывают новые возможности в разных отраслях отечественной и зарубежной промышленности.
Благодарим вас за преданность профессии, стремление к постоянным совершенствованиям, за желание добиться высоких результатов.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи вам и вашим семьям, новых достижений и открытий.
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