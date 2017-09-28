С ДНЕМ АТОМЩИКА!
28 сентября – День работника атомной промышленности
День работников атомной промышленности учрежден указом Президента РФ в 2005 г. за огромный вклад атомной отрасли в развитие нашего государства (создание ядерного щита, ставшего основой национальной безопасности, освоение технологии ядерной энергетики, без которой сегодня нельзя представить динамичное экономическое развитие нашей страны).
До этого работники атомной отрасли считали своим профессиональным праздником "День энергетика", который отмечается 22 декабря.
Дата 28 сентября выбрана не случайно. Именно в этот день (28 сентября 1942 года) Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение "Об организации работ по урану" и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра.
На 10 российских АЭС приходится 17% всей электроэнергии, производимой в стране. Всего в российской атомной отрасли занято около 330 тысяч человек.
Дорогие друзья! Невозможно представить себе более ответственную деятельность, чем ваша. В атомной отрасли трудятся лучшие из лучших, люди, имеющие не только высокую профессиональную, но и безупречную человеческую репутацию. Вы – настоящая гордость страны!
От всей души желаем вам здоровья, счастья, мира и безаварийной работы!
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