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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

26.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 69 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники ГИБДД попросили красноярцев сменить летнюю резину на колесах

В пресс-службе дорожной полиции сообщили, что за минувшие сутки во многих районах края выпал снег.

«В районах Красноярского края отмечается неблагоприятная обстановка: обильный снегопад, ограниченная видимость, гололед. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам движения и оперативное реагирование на изменение ситуации», — отметили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков в течение суток в крае ожидается снег и понижение температуры до отрицательных значений в центральных и южных районах Красноярского края. Тем водителям, которым необходимо выезжать на загородные трассы, сотрудники дорожной полиции посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю, быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим, учитывая фактические метеоусловия. Водителям с небольшим стажем управления автомобилем, сотрудники ГИБДД советуют, по возможности, воздержаться от дальних поездок.



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