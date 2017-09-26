ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Сотрудники ГИБДД попросили красноярцев сменить летнюю резину на колесах
В пресс-службе дорожной полиции сообщили, что за минувшие сутки во многих районах края выпал снег.
«В районах Красноярского края отмечается неблагоприятная обстановка: обильный снегопад, ограниченная видимость, гололед. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам движения и оперативное реагирование на изменение ситуации», — отметили в пресс-службе.
По прогнозам синоптиков в течение суток в крае ожидается снег и понижение температуры до отрицательных значений в центральных и южных районах Красноярского края. Тем водителям, которым необходимо выезжать на загородные трассы, сотрудники дорожной полиции посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю, быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим, учитывая фактические метеоусловия. Водителям с небольшим стажем управления автомобилем, сотрудники ГИБДД советуют, по возможности, воздержаться от дальних поездок.
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