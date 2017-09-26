ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ГХК

Автотранспортный цех Горно-химического комбината провёл конкурс профессионального мастерства

В нём участвовали 12 лучших водителей и регламент конкурса был расширен с ориентиром на требования конкурса Atomskills: знание правил дорожного движения, проверка навыков оказания первой медицинской помощи, выполнение элементов скоростного маневрирования на открытой площадке и обнаружение неисправностей транспортного средства.

Организаторы постарались максимально приблизить формат проведения конкурса профмастерства к стандартам состязаний массовых профессий Госкорпорации «Росатом». Конкурсантам, в том числе, предоставили именно ту марку спецавтомобиля, который планируется использовать на конкурсах дивизиона и госкорпорации в 2018 году.

В итоге лучшими водителями автомобиля в АТЦ стали: Павел Чинцов (1 место), Андрей Карепов (2 место) и Владимир Потылицын (3 место). Их успехи руководство АТЦ намерено отметить и серьезными денежными премиями.

Начальник АТЦ Борис Дисман уверен, что водители ГХК способны составить достойную конкуренцию на профессиональных конкурсах любого уровня.



- На предстоящих конкурсах уровня дивизиона и Госкорпорации команда ГХК просто обязана выступить не хуже, чем в прошлом году. Надо учитывать, что мы выступаем всегда в гостях, где даже стены помогают отнюдь не нам. Поэтому сейчас максимально стараемся, чтобы наши ребята нарабатывали все необходимые навыки и сумели достойно себя показать на конкурсах уровня Atomskills .

По информации сайта ГХК