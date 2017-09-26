ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ГХК
Автотранспортный цех Горно-химического комбината провёл конкурс профессионального мастерства
В нём участвовали 12 лучших водителей и регламент конкурса был расширен с ориентиром на требования конкурса Atomskills: знание правил дорожного движения, проверка навыков оказания первой медицинской помощи, выполнение элементов скоростного маневрирования на открытой площадке и обнаружение неисправностей транспортного средства.
Организаторы постарались максимально приблизить формат проведения конкурса профмастерства к стандартам состязаний массовых профессий Госкорпорации «Росатом». Конкурсантам, в том числе, предоставили именно ту марку спецавтомобиля, который планируется использовать на конкурсах дивизиона и госкорпорации в 2018 году.
В итоге лучшими водителями автомобиля в АТЦ стали: Павел Чинцов (1 место), Андрей Карепов (2 место) и Владимир Потылицын (3 место). Их успехи руководство АТЦ намерено отметить и серьезными денежными премиями.
Начальник АТЦ Борис Дисман уверен, что водители ГХК способны составить достойную конкуренцию на профессиональных конкурсах любого уровня.
По информации сайта ГХК
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