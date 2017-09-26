СТЕНЫ НЕ ДАВЯТ
26.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина
Баскетбольно-волейбольную площадку на территории детского оздоровительного лагеря «Горный» построили на улице рядом со спортивным залом.
В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин, заместитель Главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди, генеральный директор красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Владимир Петроковский, директора спортивных школ Железногорска.
- Мы намерены дальше развивать материально-техническую базу лагеря в расчете на круглогодичную спортивную работу с подрастающим поколением Железногорска и всего края, - подчеркнул Сергей Проскурнин.
Напомним, летом в "Горном" тренировались и отдыхали борцы, боксеры, триатлонисты, и легкоатлеты. Сейчас на базе лагеря проходят соревнования по баскетболу "Звезды Красноярья" среди юношей и девушек. В состязаниях принимают участие юные спортсмены из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, п.Курагино, Бородино, Ермаковского района и Железногорска.
- Всегда очень хорошо проводить тренировки на улице, когда стены не давят, это совершенно другое ощущение пространства, - отметил Владимир Петроковский. - Замечательно, что Железногорск создает такие условия для спортсменов. Радует, что у молодого поколения появляются новые современные тренировочные площадки.
Общая стоимость объекта – 2,8 млн рублей. Из них более 135 тысяч рублей – средства из муниципального бюджета, остальное – краевое финансирование. По информации муниципального портала
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