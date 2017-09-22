СЛУЖУ РОССИИ!

Очередной осенний призыв в армию начнется 1 октября

Осенью на службу в Вооруженные силы России предполагается направить 100 ребят из Железногорска. Об этом на рабочей встрече с Главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом Медведевым сообщил военный комиссар Альберт Хасанов.

В этом году у железногорских призывников есть шанс попасть на службу в Кремль. Правда, из ста человек в президентский полк отправят только одного.



- Ни родители, ни сами ребята не должны бояться армии. Служба должна стать для молодых людей важным этапом жизни и личностного роста, - прокомментировал Медведев.