СЛУЖУ РОССИИ!
22.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Булгак
Очередной осенний призыв в армию начнется 1 октября
Осенью на службу в Вооруженные силы России предполагается направить 100 ребят из Железногорска. Об этом на рабочей встрече с Главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом Медведевым сообщил военный комиссар Альберт Хасанов.
В этом году у железногорских призывников есть шанс попасть на службу в Кремль. Правда, из ста человек в президентский полк отправят только одного.
- Ни родители, ни сами ребята не должны бояться армии. Служба должна стать для молодых людей важным этапом жизни и личностного роста, - прокомментировал Медведев.
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Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.
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Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.
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В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.