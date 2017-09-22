Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ КОЛЬЦО-2017

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ КОЛЬЦО-2017
22.09.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск примет участие в краевом фестивале «Продовольственное кольцо»
СЛУЖУ РОССИИ!

СЛУЖУ РОССИИ!
22.09.17 | Главные темы / Cобытия
У железногорских призывников есть шанс попасть на службу в Кремль
В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
22.09.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 25 сентября
ПОЖИВЕМ КРАСИВО

ПОЖИВЕМ КРАСИВО
22.09.17 | Главные темы / Cобытия
На «Ленинградском бульваре» идёт высадка деревьев и кустарников
НА НАРЫ ЗА ТЕЛЕВИЗОР

НА НАРЫ ЗА ТЕЛЕВИЗОР
22.09.17 | Главные темы / Происшествия
Двое местных жителей проникли в квартиру через открытый балкон, похитили

СЛУЖУ РОССИИ!

22.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Булгак

Очередной осенний призыв в армию начнется 1 октября

Осенью на службу в Вооруженные силы России предполагается направить 100 ребят из Железногорска. Об этом на рабочей встрече с Главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом Медведевым сообщил военный комиссар Альберт Хасанов.
В этом году у железногорских призывников есть шанс попасть на службу в Кремль. Правда, из ста человек в президентский полк отправят только одного.

- Ни родители, ни сами ребята не должны бояться армии. Служба должна стать для молодых людей важным этапом жизни и личностного роста, - прокомментировал Медведев.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СЛУЖУ РОССИИ!

СЛУЖУ РОССИИ!
3 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае признаются годными к срочной службе 7 из 10 призывников
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
30 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Призывная комиссия Железногорска начнет работать 3 апреля
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
6 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С 1 октября стартовала призывная кампания в Вооруженные силы РФ
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЬБЕРТ ХАСАНОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЬБЕРТ ХАСАНОВ
16 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В четверг, 18 февраля, в  «Открытой студии» -  военный комиссар по ЗАТО Железногорск Альберт Хасанов

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: AVIATION EXPO CHINA 2017
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖНЫЕ ВЕСТИ
Гость Грэг, в новости: УСПЕТЬ ДО СРОКА
Александр, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Пианков, в новости: КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
Алекс, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Вольдемар, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Сирийская оппозиция показала «последствия удара» «Калибрами»
В Сети появилось видео «последствий российской атаки военных кораблей» в Сирии. Кадры были опубликованы информационным агентством сирийских оппозиционеров Smart на YouTube.

Названо наказание для Саакашвили
Михаила Саакашвили оштрафовали на 130 долларов за незаконное пересечение границы Украины. Соответствующее решение принял Мостиський районный суд Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые разгадали тайну острова Пасхи
Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.

Под Калининградом произошло массовое смертельное ДТП
Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.

В московской школе умер ученик
В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ! ГОРЯЧАЯ ТЕМА ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (120)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.