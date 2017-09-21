ДЕНЬ ХОДЬБЫ-2017
Жителей Красноярского края пригласили на Всероссийский день ходьбы
1 октября в заповеднике "Столбы" отпразднуют Всероссийский день ходьбы. Поучаствовать смогут все желающие пройти пешком 3 км. Для этого нужно будет пройти регистрацию и получить наклейку – номер.
Первые 600 человек на финише получат памятные сувениры. Те участники акции, которые хотят получить диплом, могут зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. Отметим, эта акция проводится в рамках программы Олимпийского комитета России "Олимпийская страна" и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.
фото с сайта kraysport.ru
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