КОНКУРС НЕ СОСТОЯЛСЯ
Детская площадка в Подгорном появится в следующем году
Строительство детского городка в посёлке Подгорный было запланировано на этот год, но конкурс не состоялся. Решение о переносе работ принято на рабочем совещании под руководством главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева.
По словам руководителя Управления капитального строительства Сергея Свиридова, можно провести конкурс повторно, но процедура от объявления аукциона до подписания контракта займет более месяца. То есть работы начнутся только в конце октября, а это не подходящее время по погодным условиям.
По проекту, у детского городка предусмотрено специальное безопасное покрытие. По технологии, оно укладывается на асфальт. Гарантировать сухую погоду в конце октября сложно. Поэтому решено, финансирование на строительство городка предусмотрят при формировании бюджета на 2018 год.
Конкурсные процедуры проведут в январе.
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