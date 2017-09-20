"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-Аварийность на дорогах Железногорска зашкаливает. За неделю произошло три ДТП на пешеходных переходах. Один пешеход погиб, другой госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении.

-За последние годы любимое место отдыха горожан преобразилось. Новый фонтан, арт-объекты, скульптуры. Что еще в планах по обустройству парка?

-16 сентября на пляже городского озера состоялся субботник. Молодежь приходила целыми семьями. Все убирали мусор на пляже и прилегающей территории.

Читайте газету "Город и Горожане"!