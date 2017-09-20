"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
20.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-Аварийность на дорогах Железногорска зашкаливает. За неделю произошло три ДТП на пешеходных переходах. Один пешеход погиб, другой госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении.
-За последние годы любимое место отдыха горожан преобразилось. Новый фонтан, арт-объекты, скульптуры. Что еще в планах по обустройству парка?
-16 сентября на пляже городского озера состоялся субботник. Молодежь приходила целыми семьями. Все убирали мусор на пляже и прилегающей территории.
Читайте газету "Город и Горожане"!
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Экипаж самолета прервал взлет судна в московском аэропорту Шереметьево. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло по техническим причинам 19 сентября. После самолета самолет самостоятельно зарулил на перрон.
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В лесу под Красноуральском обнаружили тело актрисы екатеринбургского театра «Волхонка» Елены Шаховой, пропавшей три года назад.
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