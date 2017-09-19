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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

19.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит Международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017–2018»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви ведет прием заявок на сайте www.newpravkonkurs.ru.

Принять участие в «Православной инициативе» могут церковные и светские организации.

Прием конкурсных заявок завершится 23 октября 2017 года в 18.00 (по Москве). Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

1. Образование и воспитание

2. Социальное служение

3. Культура

4. Информационная деятельность

В рамках конкурса сохраняется специальная номинация «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тысяч рублей.

В конкурсе предусмотрены 3 типа проектов - локальные проекты, сетевые проекты и инфраструктурные / системообразующие проекты.

Локальные проекты реализуются одной организацией в одном или нескольких субъектах Российской Федерации. Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку в объеме 600 тысяч рублей.

Сетевые проекты реализуются не менее чем в двух субъектах Российской Федерации двумя и более организациями. Размер запрашиваемого гранта не может превышать 1 млн рублей.

Проведение конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности, возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Консультации специалистов фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по электронной почте konkurs2017@pravkonkurs.ru, по телефонам: +7 (495) 640-70-93, +7 (495) 640-77-93, +7 (831) 430-06-92, через раздел «Обратная связь» на сайте www.newpravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов, — сообщает сайт конкурса.



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