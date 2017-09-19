НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 СЕНТЯБРЯ

Глава МИД России Сергей Лавров не собирается посещать заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пойдет в Киеве. Он не хочет допустить политизации мероприятия.18 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о готовности организовать для Меркель эту поездку, сообщает РИА Новости.Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в США, заявил во время выступления в военной академии «Вест Пойнт», что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.Собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева со ссылкой на военных казачьего батальона ЛНР «Ярга» выступила с заявлением, что руководство Луганской народной республики фактически бросило на убой батальоны «Ярга» и «Призрак».В этом году российский рубль неравномерно укрепляется: с начала года пара доллар/рубль упала на 6%, а пара евро/рубль, наоборот, выросла на 6,5%. Рост, а не падение пары связано с…