НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
19.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров
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«Поездка мечты»: РЖД согласились исполнить мечту Меркель
18 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о готовности организовать для Меркель эту поездку, сообщает РИА Новости.
Порошенко объявил о «военной победе» в США
Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в США, заявил во время выступления в военной академии «Вест Пойнт», что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.
Военкор предупредил о фатальной ошибке руководства ЛНР
Собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева со ссылкой на военных казачьего батальона ЛНР «Ярга» выступила с заявлением, что руководство Луганской народной республики фактически бросило на убой батальоны «Ярга» и «Призрак».
Курс доллара повторит рекорд падения
В этом году российский рубль неравномерно укрепляется: с начала года пара доллар/рубль упала на 6%, а пара евро/рубль, наоборот, выросла на 6,5%. Рост, а не падение пары связано с…