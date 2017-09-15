В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ВАН ЧУПРИНА

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 18 сентября



Занятость населения и безработица. Что говорит статистика? Какие профессии сегодня востребованы в Железногорске? Как получить новую профессию будучи безработным? Какие программы работают сегодня в ЗАТО. На эти и другие вопросы ответит директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» Иван Чуприна.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 18 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.



Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.