В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ВАН ЧУПРИНА
15.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 18 сентября
Занятость населения и безработица. Что говорит статистика? Какие профессии сегодня востребованы в Железногорске? Как получить новую профессию будучи безработным? Какие программы работают сегодня в ЗАТО. На эти и другие вопросы ответит директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» Иван Чуприна.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 18 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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