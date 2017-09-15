РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
15.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 11 | Автор: Сергей Скляров
• Яркая Суббота. Анонсы на предстоящие выходные
• Ограничат движение на пр. Ленинградском
• Сбил пешехода и скрылся
• Ремонт Ленина близится к концу
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В Совфеде оценили новый план Порошенко по Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко создать международную «группу друзей деоккупации Крыма», сообщает RT. «После того, как мы воссоединились с Россией…
В Неваде разбился Су-27
В американском штате Невада разбился истребитель Су-27 эскадрильи ВВС «Агрессоры», которая отрабатывает воздушные бои с условным противником.
Эксперт рассказал о скором распаде США
США как империю ждет скорый распад Соединенные Штаты Америки как империя могут распасться уже в первой половине 21 века.
Лист железа рухнул на мужчину в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на Сыромятнической улице.