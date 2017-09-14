РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
14.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров
В программе - директор ДЮСШ "Юность" ЭДУАРД АНТОНОВ
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Журнал Focus извинился за оскорбление Путина
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, сообщил на своей странице в…
Названо условие ослабления санкций против России
Европейский союз может ослабить санкции в том случае, если российское предложение по размещению миротворцев в Донбассе будет быстро реализовано. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Россия проследит за углублением Азовского моря Украиной
Российская общественная экологическая организация «Зеленый патруль» заявила о намерениях проследить за дноуглубительными работами Украины в Азовском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора природоохранных программ патруля Романа Пукалова.
«Игра с огнем»: Матвиенко осудила политику США
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Москвы — это «игра с огнем». «Враждебность политики, проводимой западными государствами в отношении нашей страны, нарастает.