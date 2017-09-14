РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 СЕНТЯБРЯ

Северная Корея в пятницу, 15 сентября, запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, сообщил на своей странице в…Европейский союз может ослабить санкции в том случае, если российское предложение по размещению миротворцев в Донбассе будет быстро реализовано. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.Российская общественная экологическая организация «Зеленый патруль» заявила о намерениях проследить за дноуглубительными работами Украины в Азовском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора природоохранных программ патруля Романа Пукалова.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Москвы — это «игра с огнем». «Враждебность политики, проводимой западными государствами в отношении нашей страны, нарастает.