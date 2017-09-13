"СМЕНА" В СТРОЮ!
12.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 57 | Автор: Татьяна Зимина
В железногорской шахматной школе завершился ремонт
Здание на Восточной,15 стало доступно для людей с ограниченными возможностями. Первые гости посетили шахматную школу уже сегодня.
Не первый раз принимаю «доступность», и здесь всё в порядке. Сделали всё, что могли, замечаний нет», - оценила работу представитель организации инвалидов-колясочников «Ковчег» Анжелика Калиничева.
Сейчас в отделении шахмат занимаются 150 детей. Работают три тренера: Сергей Гладышев - мастер спорта международного класса, Денис Петрухин и мастер ФИДЕ Ольга Петрухина.
На секцию интеллектуальной игры идет запись детей и всех желающих. Узнать дополнительную информацию можно по телефонам 75-36-31, 76-49-76.
фото Татьяны Зиминой и "ГиГ"
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