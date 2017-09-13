В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНОВ
Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвуют в IV Международной научной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли»
На Международной научной конференции компанией «ИСС» будет представлен доклад о работе Сибирского регионального центра дистанционного зондирования Земли, который действует на базе предприятия с 2015 года. Как часть структуры Госкорпорации «РОСКОСМОС» СРЦ ДЗЗ функционирует в тесном взаимодействии с Научным центром оперативного мониторинга Земли (Москва) и обеспечивает региональных потребителей данными космической съёмки.
Конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. Она собрала представителей организаций космической отрасли, вузов и научных учреждений со всей России, а также Армении, Казахстана, Киргизии. Мероприятие посвящено вопросам формирования космических систем дистанционного зондирования Земли и использования их в решении социально-экономических задач регионов.
Источник: сайт iss-reshetnev.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Россия подготовила для Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию, в которой предложила направить миротворцев организации на восток Украины для защиты наблюдателей ОБСЕ.
«Надо знать меру». РФ ответила Focus на оскорбление Путина
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало извинений от немецкого журнала Focus после того, как в издании появилась статья, в которой фигурировало оскорбление в адрес российского…
Саакашвили требует досрочных выборов на Украине
Саакашвили скромно заметил, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается добиться проведения досрочных президентских выборов на Украине.
Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у главы российского государства Владимира Путина была по отношению…
«Чаша переполнена»: Мединского возмутил скандал с «Матильдой»
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с отказом киносети от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».