В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНОВ

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвуют в IV Международной научной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли»

На Международной научной конференции компанией «ИСС» будет представлен доклад о работе Сибирского регионального центра дистанционного зондирования Земли, который действует на базе предприятия с 2015 года. Как часть структуры Госкорпорации «РОСКОСМОС» СРЦ ДЗЗ функционирует в тесном взаимодействии с Научным центром оперативного мониторинга Земли (Москва) и обеспечивает региональных потребителей данными космической съёмки.

Конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» проходит в Красноярске с 12 по 15 сентября. Она собрала представителей организаций космической отрасли, вузов и научных учреждений со всей России, а также Армении, Казахстана, Киргизии. Мероприятие посвящено вопросам формирования космических систем дистанционного зондирования Земли и использования их в решении социально-экономических задач регионов.

Источник: сайт iss-reshetnev.ru