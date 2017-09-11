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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЭДУАРД АНТОНОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЭДУАРД АНТОНОВ
11.09.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 14 сентября
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КАК ГРОХНУТЬСЯ НА МУЖИКА?
11.09.17 | Главные темы / Своими глазами
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11.09.17 | Главные темы / Cобытия
16-17 сентября на площади "Ракушка" пройдет осенняя сельскохозяйственная
С ВИДОМ НА ОЗЕРО

С ВИДОМ НА ОЗЕРО
11.09.17 | Главные темы / Cобытия
Завершены работы по благоустройству смотровой площадки на городском озере 
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ШТРАФАНУЛИ ЗА ВРАНЬЕ
11.09.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске мужчина предстал перед судом за заведомо ложный донос

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЭДУАРД АНТОНОВ

11.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 14 сентября
Спорт – образ жизни. Спорт – мировоззрение и зов души. Почему кто-то спешит на тренировку в любую погоду, а для других главная цель - родной диван? Что влечет за собой отсутствие спорта? Какие успехи показывают наши юные спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ «Юность» Железногорска?
Спортивную жизнь города и стремление железногорцев к спортивным успехам обсудим с директором ДЮСШ «Юность» Эдуардом Антоновым.
Смотрите прямой эфир на канале Мир-24 в сетях ГТС 14 сентября в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13.20.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.



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