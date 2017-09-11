В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЭДУАРД АНТОНОВ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 14 сентября

Спорт – образ жизни. Спорт – мировоззрение и зов души. Почему кто-то спешит на тренировку в любую погоду, а для других главная цель - родной диван? Что влечет за собой отсутствие спорта? Какие успехи показывают наши юные спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ «Юность» Железногорска?

Спортивную жизнь города и стремление железногорцев к спортивным успехам обсудим с директором ДЮСШ «Юность» Эдуардом Антоновым.

Смотрите прямой эфир на канале Мир-24 в сетях ГТС 14 сентября в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13.20.

Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.