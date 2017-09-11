С ВИДОМ НА ОЗЕРО

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Завершены работы по благоустройству смотровой площадки на городском озере 
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11.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 95 | Автор: Галина Процкая

Закончены работы по благоустройству смотровой площадки на городском озере

Работники муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" украсили смотровой площадкой береговую территорию в районе Собора Михаила Архангела. 

Строительство очередного этапа асфальтированной велодорожки по берегу озера завершено в срок.

Горожан и гостей Железногорска приглашают прогуляться по народной тропе и со смотровой площадки полюбоваться на чудесные осенние пейзажи.

фото с сайта МП "КБУ"



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