С ВИДОМ НА ОЗЕРО
11.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 95 | Автор: Галина Процкая
Закончены работы по благоустройству смотровой площадки на городском озере
Работники муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" украсили смотровой площадкой береговую территорию в районе Собора Михаила Архангела.
Строительство очередного этапа асфальтированной велодорожки по берегу озера завершено в срок.
Горожан и гостей Железногорска приглашают прогуляться по народной тропе и со смотровой площадки полюбоваться на чудесные осенние пейзажи.
фото с сайта МП "КБУ"
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