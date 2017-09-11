ТАШЕВ В ПАРЛАМЕНТЕ
В воскресенье, 10 сентября, в Железногорске прошли довыборы в Совет депутатов по 9-му округу
Жители многоквартирных домов, расположенных в районе школы №100, проголосовали за своего кандидата в городской парламент. Явка избирателей составила 22,99 %.
Самовыдвиженец Семен Ташев - работник ИСС, помощник депутата ЗакСобрания от ЛДПР - одержал уверенную победу в борьбе за депутатский мандат. За него проголосовали 543 избирателя.
У кандидата в депутаты Николая Пасечкина (МП "КБУ", "Единая Россия") - 355 голосов. Кандидата Александра Бобкова («Элерон», КПРФ) поддержали 80 человек. Кандидат Юрий Озеров (КБ-51, «Справедливая Россия») набрал 18 голосов избирателей.
А новоиспеченный депутат Ташев сделал себе двойной подарок - 11 сентября Семен Олегович отмечает свой день рождения. Ему исполнится 31 год.
фото из соцсети ВКонтакте
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