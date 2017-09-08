ДЕНЬ ПАМЯТИ

В Железногорске прошел День памяти начала блокады Ленинграда

На площади Победы в Железногорске почтили память тех, кто погиб в осажденном городе и отдали дань тем, кто пережил это страшное событие – блокаду Ленинграда.

Возле горельефа с надписью Ленинград собрались ветераны, блокадники, школьники, курсанты МЧС и глава администрации Сергей Пешков. Председатель железногорской общественной организации блокадников Галина Александрова вспомнила те страшные события.

Глава администрации Сергей Пешков вручил блокадникам значки «Железногорец». За заслуги перед Отечеством и за вклад в жизнь города.

По окончанию митинга к горельефу Ленинград возложили цветы, каждый из присутствующих зажег поминальные свечи.



