ДЕНЬ ПАМЯТИ
08.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске прошел День памяти начала блокады Ленинграда
На площади Победы в Железногорске почтили память тех, кто погиб в осажденном городе и отдали дань тем, кто пережил это страшное событие – блокаду Ленинграда.
Возле горельефа с надписью Ленинград собрались ветераны, блокадники, школьники, курсанты МЧС и глава администрации Сергей Пешков. Председатель железногорской общественной организации блокадников Галина Александрова вспомнила те страшные события.
Глава администрации Сергей Пешков вручил блокадникам значки «Железногорец». За заслуги перед Отечеством и за вклад в жизнь города.
По окончанию митинга к горельефу Ленинград возложили цветы, каждый из присутствующих зажег поминальные свечи.
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