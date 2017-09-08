РОМАНТИКИ БОЛЬШОЙ ДЕВЯТКИ
16 сентября в Первомайском на площади ДК Юность пройдёт праздник «День микрорайона»
Помимо праздничных мероприятий здесь будет организована ярмарка.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной ярмарочной торговле, посвященной празднику микрорайона Первомайский.
Заявления на участие принимаются с 11 сентября по 14 сентября с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорск.Телефон для справок 76-55-52
Программа праздника:
14-00 Работа торговых рядов
15-00 Интерактивная площадка "Бардовский привал"
15-00 Детская познавательная программа. Демонстрация пожарной техники ФГКУ "СУ ФПС №2 МЧС России"
16-00 Церемония награждения победителей акции "Мой двор - моя забота", чествование юбиляров мкр. Первомайский.
17-00 Концертная программа "Как здорово, что все мы здесь..."
18-30 Показательные выступления школы верховой езды "Лошадка"
19-00 Танцевальный мастер-класс "Пусть наш круг не будет тесен"
19-30 концерт в стиле 80-х "Листья желтые"
С 20-30 до 22-00 Дискотека под звездным небом
Фото Gig26.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Польские власти совершили возмутительный акт надругательства, снеся мавзолей на кладбище солдат Красной армии в городе Тшцянка.
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова передаёт издание Handelsblatt.
Погибший в Киеве был «ликвидатором Басаева»
Погибший при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре украинской столицы Тимур Махаури, воевавший на Донбассе в составе чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, возможно мог быть участником спецоперации по…
В России заблокировали несколько крупных сайтов
В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В ФБР заинтересовались работой Uber
Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft.