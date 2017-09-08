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16 сентября в Первомайском пройдёт праздник «День микрорайона»

РОМАНТИКИ БОЛЬШОЙ ДЕВЯТКИ

08.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

16 сентября в Первомайском на площади ДК Юность пройдёт праздник «День микрорайона»

Помимо праздничных мероприятий здесь будет организована ярмарка.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной ярмарочной торговле, посвященной празднику микрорайона Первомайский.

Заявления на участие принимаются с 11 сентября по 14 сентября с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорск.Телефон для справок 76-55-52

Программа праздника:

14-00 Работа торговых рядов

15-00 Интерактивная площадка "Бардовский привал"

15-00 Детская познавательная программа. Демонстрация пожарной техники ФГКУ "СУ ФПС №2 МЧС России"

16-00 Церемония награждения победителей акции "Мой двор - моя забота", чествование юбиляров мкр. Первомайский.

17-00 Концертная программа "Как здорово, что все мы здесь..."

18-30 Показательные выступления школы верховой езды "Лошадка"

19-00 Танцевальный мастер-класс "Пусть наш круг не будет тесен"

19-30 концерт в стиле 80-х "Листья желтые"

С 20-30 до 22-00 Дискотека под звездным небом

Фото Gig26.ru



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