РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 СЕНТЯБРЯ
07.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
В программе - председателЬ территориальной избирательной комиссии ЗАТО Железногорск АЛЛА СОКОЛОВА
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Угроза с Востока: что за напасть вызревает в далекой Мьянме
Недавние события в Москве, Грозном и ряде других уголков России, когда большое количество россиян, исповедующих ислам, вышло на улицы в знак протеста против притеснений в Мьянме (Бирма) народа рохинджа…
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В РФ изменятся автомобильные номера
Госзнаки поменяют размер и форму, но не содержание Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.
Швейцария заморозила «награбленные» украинцами деньги
После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.