РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 СЕНТЯБРЯ

Источники сообщили «Известиям», что до конца года ведомство подготовит обоснование инициативы в соответствии с Транспортной стратегией России. Напомним, что транспортный налог высчитывается индивидуально для каждого транспортного средства.Недавние события в Москве, Грозном и ряде других уголков России, когда большое количество россиян, исповедующих ислам, вышло на улицы в знак протеста против притеснений в Мьянме (Бирма) народа рохинджа…Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%. Около 100 млрд рублей выделят из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты…Госзнаки поменяют размер и форму, но не содержание Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.