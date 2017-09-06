ВЫБОР ЛЬГОТНИКОВ
06.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Наталья Кокорина
До 1 октября льготники должны определиться с с форматом помощи
В течение месяца федеральные льготники должны определиться, в каком виде они будут получать от государства положенную им помощь в части обеспечения лекарствами. Напомним, возможны два варианта:иметь право на получение бесплатных лекарств в случае диагностирования какого-либо заболевания, либо ежемесячно получать денежную выплату в размере 807 рублей.
Сделав выбор, нужно обратиться с заявлением в Многофункциональный центр услуг, либо в отделение Пенсионного фонда, прибегнуть к помощи портала Госуслуги. Решение можно изменить неограниченное количество раз.
Можно также обратиться на «горячую линию» министерства здравоохранения, телефон 222-03-78 код города 391.
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