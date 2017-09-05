НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
Железногорский хоспис ищет волонтеров для помощи нуждающимся вуходе людям
Волонтеры Железногорского хосписа им. Василия и Зои Стародубцевых помогают людям, которые живут с неизлечимой болезнью. Тем, кто собирается посвятить свою жизнь медицине, волонтерская работа в хосписе дает дополнительные балы в конкурсном отборе при поступлении в медицинские образовательные учреждения.
Волонтеры помогают в уходе за больными, приносят обеды, моют окна, привозят-увезят медицинское оборудование для пациентов, памперсы и пеленки, занимаются работой на складе, моют, убирают в квартирах, гуляют с пациентами, читают им книжки, ухаживают за животными и растениями, помогают сохранить чистоту, комфорт и уют. Частота визитов - раз в неделю в будние дни.
Необходимые качества: аккуратность, доброжелательность, самостоятельность, уравновешенность, готовность к неожиданным ситуациям или обстановке.
Нужны также и автоволонтеры, имеющие личные автомобили, психологи, бухгалтеры. Кто хочет стать добровольцем хосписа, может позвонить по тел.+7 983 150-03-04 или написать на электронные адреса: svv260@mail.ru или hospice26@gmail.com.
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