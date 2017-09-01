ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ

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В школе №98 открыли современную баскетбольную площадку

Сегодня в школе №98 во время торжественной линейки, открыли баскетбольную площадку, созданную на средства ИСС, Росбанка и при софинансировании городского бюджета.

Первыми игроками на баскетбольной площадке стали почетные гости торжественной линейки :руководитель управления образования администрации Валерий Головкин, депутат Совета депутатов Анатолий Новаковский, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Владимир Фомаиди, директор школы №98 Игорь Рыженков и др.