ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ

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01.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 69 | Автор: Наталья Кокорина
В школе №98 открыли современную баскетбольную площадку
Сегодня в школе №98 во время торжественной линейки, открыли баскетбольную площадку, созданную на средства ИСС, Росбанка и при софинансировании городского бюджета.
Первыми игроками на баскетбольной площадке стали почетные гости торжественной линейки :руководитель управления образования администрации Валерий Головкин, депутат Совета депутатов Анатолий Новаковский, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Владимир Фомаиди, директор школы №98 Игорь Рыженков и др.
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