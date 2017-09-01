В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 4 сентября

Как живёт и работает муниципальное предприятие «Горэлектросеть»? Когда завершатся работы по замене освещения в п. Подгорный и на Ленинградском бульваре? Как решается проблема с «говорящими светофорами». На эти и другие вопросы ответит - директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 4 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.



Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.