В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ
01.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 3 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 4 сентября
Как живёт и работает муниципальное предприятие «Горэлектросеть»? Когда завершатся работы по замене освещения в п. Подгорный и на Ленинградском бульваре? Как решается проблема с «говорящими светофорами». На эти и другие вопросы ответит - директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 4 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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