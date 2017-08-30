МУЗЕЮ 29 ЛЕТ!
Музейно-выставочный центр празднует 29-й День Рождения!
Праздник проходил под открытым небом. Поздравить музейщиков пришли: глава ЗАТО Железногорск, почетные жители, руководитель управления ФПС №2 МЧС России, представители культурных и образовательных учреждений и горожане. За 29 лет музею во главе с бессменным руководителем Валентиной Александровной Поповой пришлось пережить многое, но благодаря упорству, желанию и дружбе удалось не только сохранить, но и быстрее развить то, что было только в планах.
Сегодня у МВЦ три помещения, где активно проходят экскурсии, выставки и встречи. Сотрудники активно работают с грантовыми фондами, повышают мастерство, продолжают сотрудничать с крупнейшими музеями страны и оставаться наставниками музеев малых городов.
Музейно-выставочный центр – это место, где узнают историю, знакомятся с новым, и где встречаются друзья. Дальнейших успехов и процветания.
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