ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Представитель украинского лидера Петра Порошенко в Верховной Раде — Ирина Луценко — заявила, что признание на законодательном уровне России «страной-агрессором» вовсе не означает то, что Киев объявляет войну Москве.Похоже, российский ВПК планирует создать аппарат, способный наконец исправить важнейший недостаток отечественных ВМФ — отсутствие системы целеуказания.Президент и ОНФ поговорят со школьниками о будущем Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин планирует 1 сентября провести открытый урок в одной из школ Ярославля.В России может появиться День отца. Идея об организации праздника обсуждается в администрации президента. Ранее с инициативой организовать День отца выступали представители «Единой России».Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номеров представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. 137-й US…