ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
29.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 16 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорский спортсмен, марафонец и триатлет Валентин Кудымов завоевал бронзу в полужелезной дистанции триатлона
В соревнованиях по триатлону «IRONSTAR 113 KAZAN 2017» приняли участие 586 спортсменов.
Участники преодолевали 113 километров (1,9 - плавание, 90 - велогонка и 21,1 - бег).
Валентин стал 354-м в общем зачёте и завоевал бронзу в своей подгруппе «м 60-69».
С дистанцией он справился за 5 часов 53 минуты 23 секунды: плавание - 46:48, велогонка - 3:04:31, бег - 1:52:58.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
19 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорец Дмитрий Полянский завоевал бронзу на чемпионате Европы по триатлону
21 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортЖелезногорский спортсмен Дмитрий Левданский завоевал золото чемпионата России
18 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортВелогонка Кубок космонавтики пройдет в Железногорске 24 апреля
7 мая 2009 | Раздел: СпортЖелезногорец Дмитрий Полянский «вырвал» бронзу на первом этапе мировой чемпионской серии по триатлону.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Дарья, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ИГОРЬ ЗАХАРОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Татьяна Фирсова, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Киев о признании России «агрессором»: Это не объявление войны
Представитель украинского лидера Петра Порошенко в Верховной Раде — Ирина Луценко — заявила, что признание на законодательном уровне России «страной-агрессором» вовсе не означает то, что Киев объявляет войну Москве.
Ракеты российского ВМФ получат беспилотные «глаза»
Похоже, российский ВПК планирует создать аппарат, способный наконец исправить важнейший недостаток отечественных ВМФ — отсутствие системы целеуказания.
Путин проведет открытый урок для школьников
Президент и ОНФ поговорят со школьниками о будущем Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин планирует 1 сентября провести открытый урок в одной из школ Ярославля.
В России появится ещё один праздник
В России может появиться День отца. Идея об организации праздника обсуждается в администрации президента. Ранее с инициативой организовать День отца выступали представители «Единой России».
Шарапова триумфально стартовала на US Open
Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номеров представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. 137-й US…
Представитель украинского лидера Петра Порошенко в Верховной Раде — Ирина Луценко — заявила, что признание на законодательном уровне России «страной-агрессором» вовсе не означает то, что Киев объявляет войну Москве.
Ракеты российского ВМФ получат беспилотные «глаза»
Похоже, российский ВПК планирует создать аппарат, способный наконец исправить важнейший недостаток отечественных ВМФ — отсутствие системы целеуказания.
Путин проведет открытый урок для школьников
Президент и ОНФ поговорят со школьниками о будущем Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин планирует 1 сентября провести открытый урок в одной из школ Ярославля.
В России появится ещё один праздник
В России может появиться День отца. Идея об организации праздника обсуждается в администрации президента. Ранее с инициативой организовать День отца выступали представители «Единой России».
Шарапова триумфально стартовала на US Open
Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номеров представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. 137-й US…