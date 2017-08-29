ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!

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График Дней специалиста на сентябрь в Общественной приёмной
Консультации для горожан проводят специалисты администрации, муниципальных учреждений, а также представители уполномоченных по правам человека и ребёнка.
6 и 20 сентября с 14 до 17 часов приём по вопросам благоустройства и коммунального обеспечения города проведёт руководитель Управления городского хозяйства Людмила Антоненко.
5 и 19 сентября с 14 до 17 часов на вопросы горожан ответит директор МУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Евгения Парусова.
6, 13, 20 и 27 сентября с 17.00 консультации проводит представитель уполномоченного по правам человека Алексей Ковалёв, а 11, 18 и 25 сентября с 17.30 на вопросы горожан ответит представитель уполномоченного по правам ребёнка Людмила Булавчук.
Общественная приемная Администрации ЗАТО г. Железногорск располагается в кабинетах 101 и 102. Телефоны: 76-56-30, 76-56-80.
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