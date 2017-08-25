РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 АВГУСТА
25.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 15 | Автор: Сергей Скляров
• К зиме готовы
• Завершился ремонт Свердлова,18
• Подробности файер-шоу
• День творения в художественной школе
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Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.