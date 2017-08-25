ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

Железногорские события, о которых еще не писали на этой неделе

МФЦ (Многофункциональный центр), расположенный на ул. Свердлова, 47, оказал за 8 месяцев текущего года 46 тысяч государственных и муниципальных услуг. Но время ожидания по услугам «Росреестра» составляет 46 минут. Причина столь длительного нахождения в очереди - новое программное обеспечение московского разработчика, которое работает некорректно.

С 1 сентября в МФЦ откроют два дополнительных окна для оперативного оказания услуг «Росреестра».

А еще во втором зале МФЦ стоит токсический запах. Причина — не сохнущая олифа на многослойной фанере, на которую постелен линолеум. Подрядчик — компания «Сибирский комфорт» (директор Р.Р. Камаев) после жалобы руководителя МФЦ Татьяны Спружевниковой в УКС, попыталась устранить проблему, но она после проведенного ремонта только обострилась. Сейчас зал № 2 закрыт, специалисты переведены в зал №1.

В оздоровительных загородных лагерях на спортивных площадках дети получили два перелома: пальца и позвоночника. В лагерях сейчас отдыхает 546 ребят.

До 142 человек снизилось количество попавших под сокращение на Химзаводе п. Подгорный. Из них 71 пенсионер. Ранее руководство предприятия уведомило ЦЗН о 300 работниках, которых намерено сократить.

Железногорцы получают уведомления об оплате налогов на имущество. Заплатить их следует до 1 декабря 2017 года.

Фото ГиГ