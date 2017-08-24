«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
24.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Наталья Кокорина
25 августа с 14.00 до 15.30 в Управлении Росреестра по Красноярскому краю состоится «горячая линия» по вопросам приватизации
Кто имеет право на приватизацию?
Что нельзя приватизировать?
Какие документы нужны для оформления в собственность квартиры по договору приватизации?
Каков срок оформления права собственности на основании договора приватизации?
Приватизация с участием несовершеннолетних.
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения, регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Красноярскому краю Елена Ященкова
Телефон «горячей линии»: (391) 274-93-73
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