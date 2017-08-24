ПОМОЖЕМ КБУ!!!

Поможем КБУ! Все на уборку берега озера!

25 августа, в пятницу, КБУ проводит субботник по уборке территории вдоль дорожки вокруг озера. Сбор в 14-00 на пляже (в районе ул.60 лет ВЛКСМ, под мостом). Особенно ждут рыбаков с болотными сапогами (будут плавсредства и кран), чтобы убрать пни и топляк вдоль береговой линии. Остальные займутся уборкой валежника, костровищ и т. д.



Давайте сделаем место, где нам самим будет уютно отдыхать с детьми, заниматься спортом и просто гулять!!!

А Дом культуры обеспечит музыкальное сопровождение!