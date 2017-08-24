ПОМОЖЕМ КБУ!!!
24.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 70 | Автор: Наталья Кокорина
Поможем КБУ! Все на уборку берега озера!
25 августа, в пятницу, КБУ проводит субботник по уборке территории вдоль дорожки вокруг озера. Сбор в 14-00 на пляже (в районе ул.60 лет ВЛКСМ, под мостом). Особенно ждут рыбаков с болотными сапогами (будут плавсредства и кран), чтобы убрать пни и топляк вдоль береговой линии. Остальные займутся уборкой валежника, костровищ и т. д.
Давайте сделаем место, где нам самим будет уютно отдыхать с детьми, заниматься спортом и просто гулять!!!
А Дом культуры обеспечит музыкальное сопровождение!
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Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой.
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